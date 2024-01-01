На Новый год пермяки выбирают поездки в Санкт-Петербург, Сочи и Калининград Среди стран дальнего зарубежья лидируют Таиланд и Китай Поделиться Твитнуть

Санкт-Петербургский государственный университет / фото: onedio.ru

Самыми популярными направлениями на период новогодних праздников у жителей Перми стали Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. Об этом сообщает сервис «Яндекс Путешествия», проанализировав данные по поиску и бронированию авиабилетов.

В Санкт-Петербург пермяки отправляются в среднем на неделю, бронируя авиабилеты за 73 дня до поездки. Средняя цена авиабилетов составила 19,1 тыс. руб. В Сочи жители Перми планируют провести в среднем восемь дней, бронируя авиаперелёты за 84 дня, цена билетов туда-обратно составила 32,9 тыс. руб. В Калининград пермяки полетят в среднем на шесть дней, горизонт планирования поездки составил 101 день, цена билетов — 15,5 тыс. руб.

На четвёртом и пятом местах в топе поездок — Москва и Махачкала. В эти города туристы собираются на семь дней, планируя поездку за 70 дней. Авиабилеты в Москву можно купить за 18,5 тыс. руб, а в Махачкалу чуть дешевле — за 17,6 тыс.

Среди стран дальнего зарубежья самыми популярными стали азиатские направления, такие как Таиланд и Китай.

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