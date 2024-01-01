Зарина Ситдикова Власти Перми выбрали перевозчиков на девять автобусных маршрутов Новые контракты будут рассчитаны на пять лет, начиная с 2025 года Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

В Перми выбраны перевозчики ещё на девять автобусных маршрутов, которые будут работать в период 2025-2030 годов. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

По данным департамента транспорта, на автобусах № 3 и № 10 с 1 декабря 2025 года и № 36 с 1 мая 2026 года будет работать муниципальный перевозчик «Пермгорэлектротранс».

Маршруты № 2, № 60 и № 80 с 1 декабря 2025 года начнёт обслуживать ООО «АААвто», с той же даты на автобусных маршрутах № 20, № 52 и № 64 будет работать ООО «КОМПАС». На данных направлениях будет курсировать транспорт большого класса.

В городском дептрансе добавили, что часть конкурсов признана несостоявшимися, поскольку на них не было подано заявок. Речь идёт о маршрутах № 6, 15, 17, 31, 66, 79, 83 и 84. Торги по ним будут проведены повторно.

Благодаря тому, что к выбору перевозчиков мэрия приступила заранее, у городской администрации остаётся время для проведения новых торгов. Кроме того, у перевозчиков есть время на подготовку техники к новым требованиям.

Как писал «Новый компаньон», в сентябре администрация Перми начала отбор перевозчиков на обслуживание автобусных маршрутов, срок контрактов на которые истекает в 2025 году. Новые соглашения включают обновлённые требования к перевозчикам и используемым транспортным средствам. Они предполагают использование машин не старше 2024 года выпуска, наличие в них тревожных кнопок, электронных маршрутоуказателей, датчиков температуры, стеклопакетов, валидаторов и пр. Всего запланированы торги по 19 лотам.

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