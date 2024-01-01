Алёна Бронникова Пермский завод «Машиностроитель» увеличил уставный капитал до 5,1 млрд рублей Размер уставного капитала вырос в три раза Поделиться Твитнуть

Предприятие «Машиностроитель»

yandex.ru

Пермский завод «Машиностроитель» в три раза увеличил уставный капитал. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на "СПАРК-Интерфакс", сейчас он составляет 5,1 млрд руб., до этого был 1,7 млрд руб. Согласно выписке ЕГРЮЛ, соответствующие сведения были внесены 5 ноября.

АО «Пермский завод «Машиностроитель» производит ракетно-космическую технику, авиационное оборудование, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии и пр. С 2008 года входит в состав военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (контролирует 79% акций, по данным издания), которая в свою очередь входит в ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (21% акций).

Ранее «Новый компаньон» писал, что Пермская городская дума предложила губернатору присвоить генеральному директору завода «Машиностроитель» Владимиру Ломаеву звание «Почётный гражданин Пермского края» за значительные заслуги в развитии ракетно-космической промышленности региона и многолетнюю плодотворную деятельность. Ломаев возглавляет завод с 1999 года.

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