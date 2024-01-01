На Компросе в Перми открылось кафе домашней кухни «Масленица» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на пересечении ул. Краснова и пр. Комсомольского 6 ноября состоялось техническое открытие кафе домашней кухни «Масленица». Официальное открытие состоится позже. Ранее площади занимало кафе Selfie, предлагавшее европейские и паназиатские блюда.

Как пишет 59.ru, новое заведение принадлежит сети кафе быстрого питания, созданной в Березниках. Кафе в Перми отличается от других, так как в нём клиентов будут обслуживать официанты. Режим работы: ежедневно с 9:00 до 22:00.

В меню — завтраки, салаты, горячие блюда, блины с разными начинками, сырники, драники и пр.

Ранее создатели «Масленицы» открыли в Перми два заведения проекта Чаша Lounge на улицах Ленина и Белинского.

Ранее «Новый компаньон» писал, что рядом с пермским аэропортом Большое Савино открылось «кафе ожидания» с бесплатной парковкой.





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