Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Рядом с пермским аэропортом открылось «кафе ожидания» У тех, кто встречает пассажиров, появилась возможность бесплатно припарковаться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рядом с аэропортом Большое Савино открылось кафе Chicken, которое компания «Алендвик» позиционирует как «кафе ожидания»: оно находится в д. Большое Савино, в трёх минутах езды от терминала аэропорта.

Родственники и друзья, пришедшие встретить пассажиров, могут ожидать здесь рейс, поскольку в кафе установлено табло прилётов и вылетов, работает Wi-Fi.

Парковка около кафе, в отличие от парковки в самом аэропорту, является бесплатной, в меню — традиционный ассортимент сети: бургеры, пицца, паназиатские блюда, десерты, напитки.

Парковка в аэропорту Большое Савино бесплатна в течение 15 минут, после этого автовладельцу придётся заплатить 300 руб. за полный или неполный час или 500 руб. в сутки.

Новый Chicken рассчитан на 40 посадочных мест. По словам представителей компании, если кафе станет популярным у встречающих, оно будет работать круглосуточно; сейчас режим его работы - с 10:00 до 22:00. В «Алендвике» также сообщили, что в конце ноября планируется открытие ещё одного кафе на 44 места — в микрорайоне Красные казармы. Там будет работать Chicken и паназиатский «Поке-mаN».

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