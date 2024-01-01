Алёна Бронникова Непогода в Прикамье может стать причиной новых аварий на объектах ЖКХ В регионе ожидаются мороз и гололедица Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Неблагоприятные погодные условия в Пермском крае 7 ноября могут стать причиной новых аварий на объектах ЖКХ. Краевой минтербез предупреждает, что 7 ноября на территории региона ожидается мороз, небольшой снег, гололёдно-изморозевые отложения и гололедица.

«По информации Пермского ЦГМС, 7 ноября в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, отложения льда и изморози на поверхности сооружений, ветвях деревьев, проводах (гололёдно-изморозевые отложения) и гололедица на дорогах», — сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно прогнозу метеорологов, 7 ноября будет западный ветер 3-8 м/с, температура воздуха ночью от -13° до -8°, при прояснениях столбики термометров могут опуститься до -18°. Днём воздух прогреется до -7°…-2°, по северу до -12°.

В связи с этим возможно образование заторов на дорогах, возникновение аварий на объектах ЖКХ, увеличение количества ДТП и техногенных пожаров. Жителям рекомендуют быть внимательными и осторожными, соблюдать ПДД и технику безопасности при обогреве жилья и в случае аварий на электросетях.

Минувшая ночь на 6 ноября в Пермском крае оказалась самой холодной с начала осени. Минимумы отмечены в Кочёво (-15,3˚) и Бисере (-15,6˚).

На севере региона, где из-за сильного ветра и снегопадов были повреждены линии электропередачи и остановлены водозаборы, а десятки населённых пунктов остались без света и воды, сегодня продолжаются восстановительные работы.

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