На севере Прикамья продолжают восстанавливать электроснабжение Без света и воды остаётся часть населённых пунктов Поделиться Твитнуть

Фото: Филиал «Россети Урал» – «Пермэнерго»

Глава Березниковского городского округа Алексей Казаченко отчитался о ситуации с электричеством и водоснабжением в муниципалитете.

По его словам, к позднему вечеру 5 ноября было восстановлено электроснабжение в отдалённых населённых пунктах: Щекино, Володин Камень, Нижние и Верхние Новинки, Гунина, Игнашина, Кокуй, Загижга, Зыряна, Трезубы, Сороковая, частично Лысьва, Кондас. Продолжаются работы в населённых пунктах Лемзер и Сибирь.

«Аварийные работы по подключению «Извера» пока не завершены. В течение дня поднимали квадрокоптер над линией электропередачи, обнаружили повторные падения деревьев. Есть предполагаемое место разрыва ЛЭП между БКПРУ-4 и водозабором. Сейчас направили дополнительные бригады на снегоходах», — написал чиновник в своём телеграм-канале.

Он добавил, что система водоснабжения постепенно заполняется. Исключение составляет ВНС-10, которая обеспечивает водой старую часть города. Работы будут вестись до полного устранения аварийной ситуации.

Ранее в МЧС предупредили о неблагоприятных метеорологических явлениях: ночью и в первой половине дня 6 ноября по краю местами прогнозируются гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица, туман. В связи с этим в Прикамье вероятны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ. «Новый компаньон» отправил запрос в «Пермэнерго» по поводу угрозы повторных аварий на сетях.

Отметим, в соседнем Соликамске к вечеру 5 ноября, по данным местных властей, было восстановлено электроснабжение в д. Лобанова, д. Володино, д. Кокорино, с. Касиб, д. Лызиб, с. Осокино.

Напомним, в конце прошлой недели на севере Прикамья из-за сильного ветра и снегопадов были повреждены линии электропередачи и остановлены водозаборы. Десятки населённых пунктов остались без света и воды. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики «Россети Урал» вводили режим повышенной готовности.

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