МЧС опасается новых обрывов электропроводов в Прикамье 6 ноября Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС

По данным Пермского ЦГМС, в среду, 6 ноября, в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: ночью и в первой половине дня по краю местами прогнозируются гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица, туман.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в связи со сложными погодными условиями в Прикамье вероятны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

В ведомстве рекомендовали избегать нахождение рядом с ЛЭП, обесточивать все электроприборы при авариях на сетях, строго соблюдать требования пожарной безопасности;

Водителям необходимо избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на севере региона в конце прошлой недели из-за сильного ветра и снегопадов были повреждены линии электропередачи и остановлены водозаборы. Десятки населённых пунктов остались без света и воды. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики «Россети Урал» вводили режим повышенной готовности.

Глава Соликамска Александр Русанов сообщил, что к вечеру 5 ноября было восстановлено электроснабжение в д. Лобанова, д. Володино, д. Кокорино, с. Касиб, д. Лызиб, с. Осокино. «Работаем по недопущению повторных отключений. Если есть проблемы с электроснабжением, сообщайте пожалуйста. Будем оперативно устранять», — написал в тг-канале Русанов.





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