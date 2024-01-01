Минувшая ночь в Прикамье стала самой холодной с начала осени Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

Ночь на 6 ноября в Пермском крае оказалась самой холодной с начала осени. Минимумы отмечены в Кочево (-15,3˚) и в Бисере (-15,6˚). В Перми столбики термометров показали -11,4˚. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Синоптики добавили, что ещё холоднее было в соседней Свердловской области — в Североуральске минимальная температура составила -22˚, в Ивдели -21,4˚.

Ближайшей ночью есть существенная вероятность прояснений в центральной части края и на юге. Ночью и утром возможно похолодание до -13...-18˚.

В Перми ближайшая ночь ожидается холоднее ночи на среду — при ясном небе можно ожидать -12...-14˚.

Также синоптики сообщили, что на метеостанции в Губахе высота снежного покрова утром 6 ноября достигла 41 см.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.