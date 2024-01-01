В Прикамье восстанавливают электроснабжение в 8 населенных пунктах Березниковского округа Работники добираются до места на снегоходах Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС

Глава Соликамского городского округа Александр Русанов отчитался о ходе восстановительных работ в населённых пунктах муниципалитета.

По словам Русанова, сейчас продолжаются работы по восстановлению и стабилизации электроснабжения в с. Бараново, д. Кузнецова, д. Зуева, п. Нижний склад, с. Григорово, с. Тетерина, д. Тетерино, д. Белкина.

«Работают три бригады. Выехали на снегоходах, поскольку добраться до населенных пунктов непросто», — добавил чиновник.

Напомним, по состоянию на вечер 5 ноября в Соликамске было восстановлено электроснабжение в д. Лобанова, д. Володино, д. Кокорино, с. Касиб, д. Лызиб и с. Осокино.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце прошлой недели на севере Прикамья из-за сильного ветра и снегопадов были повреждены линии электропередачи и остановлены водозаборы. Десятки населённых пунктов остались без света и воды. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики «Россети Урал» вводили режим повышенной готовности.

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