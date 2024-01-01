Алёна Бронникова В Перми ввели в эксплуатацию стационар краевой психиатрической больницы Здание рассчитано на 260 коек Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Новый стационарный корпус краевой психиатрической больницы по ул. 2-я Корсуньская в Перми введён в эксплуатацию. Об этом сообщает министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

«Стационар площадью более 18 тыс. кв. м рассчитан на 260 коек круглосуточного пребывания с отделением реанимации и интенсивной терапии на шесть коек. В составе объекта обустроены лечебные, лечебно-диагностические и восстановительные отделения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Пациенты здесь будут получать полный комплекс медпомощи. В больнице оборудованы кабинеты узких специалистов: офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, гинеколога и пр. Затем учреждение запустит процесс обязательного лицензирования.

В корпусе также разместят кафедру психиатрии, наркологии и медицинской психологии Пермского медуниверситета. Для этого в больнице установлено всё необходимое оборудование и мебель.

Работы по строительству выполнил подрядчик ООО «Фортэкс» из Татарстана. Как писал «Новый компаньон», весной корпус готовился к запуску и оснащался оборудованием.

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