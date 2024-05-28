Зарина Ситдикова Строй на здоровье! В новом здании поликлиники в Чусовом готовятся к монтажу медицинского оборудования Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Строители новой поликлиники в Чусовом вышли на финишную прямую — в пятиэтажном здании активно ведётся внутренняя отделка, завершена установка системы вентиляции и продолжается монтаж электросетей. На двух этажах нового корпуса практически всё готово к установке мебели и современного медоборудования. До сдачи долгожданного объекта остаются считанные месяцы, после чего порядка 47 тыс. жителей Чусовского округа смогут, наконец, получать всю необходимую первичную медицинскую помощь в одном месте.

Строительство новой поликлиники по ул. Коммунистической, 19 в Чусовом началось в начале прошлого года, а уже грядущей осенью здесь своих первых пациентов начнут принимать врачи. В большом здании общей площадью порядка 6,6 тыс. кв. м будут созданы комфортные условия для медосмотров и обследований, выполнения диагностических и физиотерапевтических процедур. Новый корпус вместит в себя отделение реабилитации, дневной стационар, центр амбулаторной онкологической помощи и стоматологическое отделение для взрослых и детей. За смену поликлиника сможет принимать до 400 человек.

Самое главное, что люди смогут удобно пройти осмотр у специалиста и проверить организм с помощью высокоточных приборов в одном месте. Долгие годы помощь пациенты получали в разрозненных отделениях, расположенных в трёх приспособленных помещениях многоквартирных домов по ул. Ленина, 46, ул. Мира, 9 и ул. Коммунистической, 3а.

В министерстве строительства Пермского края пояснили, что в пятиэтажном здании уже смонтированы лифты, рабочие завершают оформление фасада, внутри – укладывают плитку на лестничных клетках и в кабинетах, красят стены и кладут линолеум. В ближайшее время подрядчик приступит к благоустройству территории.

Новый корпус медучреждения возводится в рамках краевой Адресной инвестиционной программы с привлечением средств национального проекта «Здравоохранение». Аналогичным способом в Прикамье уже были построены десятки социальных объектов.

Повсеместное обновление

Открытие новых медицинских учреждений в регионе стало неизменной традицией последних лет. Ежегодно в разных территориях Пермского края сдаются в эксплуатацию сельские врачебные амбулатории, поликлиники, больницы и стационары.

Но настоящий строительный бум в сфере здравоохранения случился в Прикамье в прошлом году. Тогда в строй были введены 11 объектов здравоохранения. Все они уже принимают пациентов и способствуют выздоровлению тысяч жителей региона в Перми, Сиве, Углеуральском, Кудымкаре, Полазне, Чердыни, Ныробе и Оверятах.

Главным объектом медицинского назначения Прикамья, без сомнения, стала краевая инфекционная больница на 232 места, строительство которой планировали ещё с советских времён.

На должном уровне

Развитие социальной инфраструктуры — приоритетное направление в работе региональных властей. На планы по строительству новых современных объектов не влияют ни экономические санкции, ни внеплановые расходы регионального бюджета. На личном контроле губернатора Пермского края находятся планы по развитию сети учреждений образования, здравоохранения, спорта и культуры.

Особое внимание уделяется медицинским объектам, поскольку первоочередной задачей краевых властей является организация доступной высококвалифицированной медпомощи. Причём не только в региональной столице, но и на местах.

Помимо строительства новых объектов здравоохранения, в Прикамье растут объёмы капительных ремонтов действующих учреждений. За два года площадь ремонтов увеличена почти в три раза — до 130 тыс. кв. м. Работы предусмотрены в медицинских учреждениях 11 территорий Прикамья. Причём с прошлого года регион подходит к капитальным ремонтам комплексно, также продолжается благоустройство территорий больниц.

В ходе ежегодного послания губернатор Дмитрий Махонин поставил задачу министерству здравоохранения совместно с министерством строительства до 2030 года провести комплексные капремонты во всех стационарах Пермского края и благоустроить больничные дворы.

Фото: строительная площадка новой поликлиники во Фролах

Министерство строительства Пермского края

Не сбавляя темп

Сегодня в Пермском крае активно строятся пять объектов здравоохранения. В Пермском муниципальном округе, к примеру, началось возведение новой поликлиники на 200 помещений в смену во Фролах. Она расположится на ул. Солнечной, вблизи нового крупного жилого комплекса, детского сада и школы. Здесь будут оборудованы кабинеты участковых-терапевтов и узких специалистов, стоматологические кабинеты и процедурные помещения. Также в поликлинике запроектировано отделение женской консультации с дневным стационаром.

Для нового медучреждения уже подготовлен фундамент, рабочие возводят первый этаж. Параллельно выполняются работы по устройству наружных сетей водоснабжения, канализации и тепловых сетей.

В этом году в Пермском округе начнётся строительство ещё одной поликлиники — в Кондратово. Медучреждение будет рассчитано на 100 посещений в смену, сейчас завершается его проектирование.

Помимо этого, выбран подрядчик на строительство в Индустриальном районе Перми поликлиники краевого фтизиопульмонологического центра. Возведением объекта займётся ООО «Фортэкс». Ранее компания построила новый стационар Пермской краевой психиатрической больницы, который сейчас оснащается оборудованием и готовится к запуску.

Новая поликлиника для пациентов с проблемами лёгких по шоссе Космонавтов, 160 будет трёхэтажной. В корпусе, рассчитанном на 300 посещений в смену, смогут получить медпомощь взрослые и дети. Приступить к строительству объекта планируется уже в этом году, ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год.

Кроме того, уже сейчас в Прикамье возводится лечебный корпус в Юрле, детская поликлиника в Мотовилихинском районе и краевой онкоцентр в Перми. До конца года начнутся стройки поликлиник в Осе и на ул. Писарева в Орджоникидзевском районе регионального центра.

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