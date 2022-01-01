Олеся Максименко В Перми завершено возведение основного каркаса здания краевой психиатрической больницы Общая строительная готовность оценивается в 30% Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, работы на строительной площадке стационара краевой психиатрической больницы по ул. 2-й Корсуньской идут в утверждённом графике. На данный момент готовность объекта оценивается в 30%.

Здесь завершено возведение основного каркаса здания и устройство наружных коммунальных сетей. Рабочие ведут кладку наружных стен и внутренних перегородок, монтируют окна, внутренние инженерные сети, отделывают помещения и устраивают кровлю.

К фасадным работам подрядчик — ООО «Фортэкс» из Татарстана — приступит в ближайшее время.

Полностью завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется до конца 2023 года.

Напомним, стационар площадью 18,4 тыс. кв. м рассчитан на 260 коек круглосуточного пребывания, с отделением реанимации и интенсивной терапии на шесть коек. В нём будут организованы лечебные, лечебно-диагностические, экспертные, лечебно-восстановительные отделения, подразделения и службы. Также в корпусе разместится кафедра психиатрии.

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