Алёна Бронникова Стоимость аренды жилья на горнолыжном курорте «Губаха» в Прикамье выросла на 32% Цена за одни сутки составляет 4100 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За год стоимость аренды жилья на горнолыжном курорте «Губаха» в Прикамье выросла на 32%. Как сообщает «Рифей» со ссылкой на данные сервиса «Суточно.ру», цена за одни сутки составляет 4,1 тыс. руб.

Рост цен в Губахе оказался одним из самых заметных за этот год среди российских горнолыжных курортов. Сильнее всего прирост оказался только в Зелёной поляне — 38% и Абзаково — 33% (Башкирия). В связи с наступлением сезона спрос увеличился на 20-40%. Чаще всего россияне бронируют Эсто-Садок в Красной Поляне, где зафиксирована самая высокая стоимость аренды жилья (10,4 тыс. руб. в сутки).

Ранее стало известно, что для реализации проекта по развитию спортивно-туристического комплекса «Губаха», которое ведётся с 2022 года, инвестор оформил кредиты на 1,6 млрд руб. Здесь дополнительно построят два гостиничных корпуса, коттеджи, рестораны, кафе, банный комплекс, верёвочный парк и каток. Общая площадь объекта составит около 180 га, все работы планируется завершить к 2027 году.

Ранее сообщалось, что в рамках модернизации также планируется построить ещё один кресельный подъёмник с колпаком, создать до вершины горы Ладейной самый длинный в России троллей. А на вершине горы Крестовой весной состоялось торжественное открытие уникальной смотровой башни.

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