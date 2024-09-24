Алёна Бронникова В модернизацию популярного пермского горнолыжного курорта вложат 1,6 млрд рублей Строительство планируют завершить к 2027 году Поделиться Твитнуть

Слайд из презентации инвестпроекта ООО "Новая Губаха"

Инвестор строительства круглогодичного спортивно-туристического комплекса «Губаха» оформил кредиты на 1,6 млрд руб. для реализации проекта. Общая площадь объекта составит около 180 га. Все работы планируется завершить к 2027 году.

«ВТБ открыл две кредитные линии на общую сумму 1,6 млрд руб. сроком на 12 лет оператору спортивно-туристического комплекса «Губаха» в Пермском крае. Проект предусматривает расширение горнолыжного курорта и создание инфраструктуры для круглогодичного отдыха и реализуется по программе льготного кредитования», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

В рамках модернизации на территории комплекса построят два гостиничных корпуса площадью по 2,5 тыс. кв. м каждый и 20 коттеджей, общая площадь которых составит 2,9 тыс. кв. м. Также планируется развитие горнолыжной и туристической инфраструктуры — возведение ресторанов, кафе, банного комплекса, учебного склона, верёвочного парка, тюбинговой трассы и катка.

Инвестор предполагает, что посещаемость курорта будет расти ежегодно примерно на 30%. Итоги прошлого года показали, что горнолыжный комплекс уже посетило 180 тыс. человек.

Модернизация комплекса ведётся с 2022 года. Тогда проект получил статус приоритетного инвестиционного. Это позволило оператору получить территории под создание объекта без торгов.

Ранее сообщалось, что в рамках развития горнолыжного курорта на восточном склоне до вершины горы Крестовой планируется построить ещё один кресельный подъёмник с колпаком, а также создать до вершины горы Ладейной самый длинный в России троллей. В конце мая также состоялось торжественное открытие уникальной смотровой башни на вершине горы Крестовой.

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