Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Реконструкция большой сцены Театра-Театра может начаться во второй половине 2025 года Театр хотел бы провести её в два этапа Поделиться Твитнуть

Пермский академический Театр-Театр

Константин Долгановский

«Новый компаньон» уже сообщал о том, что в бюджете Пермского края на 2025 год запланированы средства на реконструкцию большой сцены и зрительских фойе Театра-Театра. Министр культуры Пермского края Алла Платонова подробно рассказала, зачем нужна эта реконструкция.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— Была проведена модернизация верхней механики сцены и нижней механики сцены отдельно, а между собой они не связаны. Это проблема, которую надо устранять. Кроме того, при суперкачестве механизации сцены не все технические параметры зала гармонично сочетаются с этим: в зале, в звуке, в управлении всем этим есть определённые проблемы.

Кроме того, нужно зал увеличивать, на сегодня он не вмещает в себя всех желающих; при том, что Театр-Театр как никто другой последовательно стремится к тому, чтобы принимать максимальное число зрителей, у них параллельно работает несколько площадок, бывает по два спектакля в день на большой сцене, спектакли на малой сцене… Сейчас они ещё детскую сцену откроют… Они готовы играть больше, для большего количества людей. В этом зале в своё время был балкон, и мы считаем: давайте снова будет.

Что касается фойе, то там за все годы работы театра нормальной реконструкции не было проведено, там не хватает зрительских сервисов. Поэтому по комплексу вопросов вся эта зона подлежит ремонту.

По информации «Нового компаньона», первоначальный проект реконструкции театра не прошёл экспертизу и был отправлен на доработку, именно с этим связана задержка сроков реконструкции — уже на три года. Сейчас изменения в проект внесены, и можно рассчитывать на положительное решение экспертов.

Тем не менее, директор Театра-Театра Егор Мухин утверждает, что радикальных изменений проект не претерпел, в нём остаётся всё то, о чём подробно писал «Новый компаньон» в 2021 году.

Художественный руководитель театра Борис Мильграм признался, что театр рассчитывает закрыться на реконструкцию в июне 2025 года, однако при этом руководство театра хотело бы разделить работы на два этапа: зрительный зал и фойе реконструировать в 2025 году, а технологически сложный, но небольшой по объёмам работ процесс программного соединения верхней и нижней механизации большой сцены перенести на 2026 год. В этом случае первый этап при благоприятных раскладах мог бы завершиться к концу 2025 года.

Глава краевого минкульта рассказала, как Театр-Театр будет работать в то время, когда большая сцена закроется. По словам Аллы Платоновой, у театра уже отработан механизм выездной работы, и его ждут и в муниципалитетах Пермского края, для которых артисты подготовили спектакли разного формата вплоть до таких, которые можно играть в школьных актовых залах, и за пределами региона, поскольку театр наладил систему обменных гастролей.

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