В Перми участнику СВО выплатили более 400 тысяч рублей долга по зарплате Взыскать деньги пермяк смог только через прокуратуру и суд Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Свердловский районный суд Перми удовлетворил иск прокуратуры, требовавшей защитить трудовые права работника, который отправился на СВО, но при увольнении с предыдущей работы не получил окончательный расчёт.

«На сегодняшний день работнику зарплата и соответствующие компенсации выплачены», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как ранее писал «Новый компаньон», в надзорном ведомстве после проверки установили, что при прекращении трудовых отношений с работником не был произведён окончательный расчёт в день увольнения. Сумма задолженности составила свыше 400 тыс. руб.

Этот факт послужил основанием для обращения прокурора с исковым заявлением в суд.

Иск прокуратуры рассматривался в Свердловском районном суде Перми.

Напомним, ранее в Прикамье работодатель выплатил миллионные долги по зарплате после вмешательства прокуратуры. Задолженность превышала 6 млн руб.

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