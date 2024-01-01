Елена Синица В Прикамье работодатель выплатил миллионные долги по зарплате после вмешательства прокуратуры Задолженность превышала 6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Индустриального района Перми провела проверку соблюдения трудового законодательства.

По данным ведомства, коммерческая организация систематически задерживала выплату зарплаты 57 работникам. Компания занимается строительством и обслуживанием промышленных объектов в Якутии. Только за август 2024 года задолженность по зарплате превысила 6 млн руб.

В результате прокуратура внесла представление руководителю компании, в отношении юрлица завела административное дело, предъявила иски о взыскании с работодателя компенсации морального вреда за нарушение трудовых прав работников.





Кроме этого, в отношении директора организации завели уголовное дело по статье о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев. После вмешательства прокуратуры задолженность перед работниками погашена.

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