В Перми работодатель задолжал участнику СВО более 400 тысяч рублей Прокуратура подала иск в суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Свердловского района Перми выявила факт невыплаты зарплаты пермяку, который сейчас находится на СВО. Работодатель не предоставил мужчине окончательный расчёт при увольнении.

Как установили в надзорном ведомстве, при прекращении трудовых отношений с работником не был произведён окончательный расчёт в день увольнения. Сумма задолженности составила свыше 400 тыс. руб.

Этот факт послужил основанием для обращения прокурора с исковым заявлением в суд. Теперь прокуратура взыскивает с работодателя имеющуюся задолженность по заработной плате и соответствующие компенсации.

Иск прокуроры рассматривает Свердловский районный суд Перми.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье работодатель выплатил миллионные долги по зарплате после вмешательства прокуратуры. Задолженность превышала 6 млн руб.

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