Алёна Бронникова Инженер по обслуживанию банкоматов в Прикамье проиграл украденные миллионы на бирже Стали известны подробности уголовного дела Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Пермском крае стали известны подробности уголовного дела инженера из Губахи, который обслуживал банкоматы и похищал из них деньги. Как сообщили в краевом МВД, украденные 4,5 млн руб. он проиграл на бирже.

«Полицейскими собраны необходимые доказательства. Губахинец признал вину в совершённом преступлении и сообщил, что похищенные денежные средства он проиграл на бирже. В ходе следствия фигурант возместил более 1,5 млн руб.» — рассказали в пресс-службе полиции Прикамья.

По версии следствия, 57-летний обвиняемый, работая инженером по обслуживанию банкоматов, с марта по июнь 2024 года незаконно вскрывал сейфы банкоматов, открывал кассеты с наличными и похищал оттуда деньги. Сумма похищенных средств превысила 4,5 млн руб. В полицию заявление о недостаче поступило в июне. Преступную деятельность инженера удалось пресечь сотрудникам инкассации.

Прокуратура Губахи утвердила обвинительное заключение по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая в крупном размере). Дело передано в Губахинский городской суд.

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