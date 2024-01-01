В Пермском крае из банкоматов инженер по их обслуживанию украл 4,5 млн рублей Дело о краже направлено в суд Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае прокуратура Губахи утвердила обвинительное заключение по делу, возбуждённому в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 4 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершённая в крупном размере).

Согласно версии следствия, обвиняемый, работая инженером по обслуживанию банкоматов, в период с марта по июнь 2024 года незаконно вскрывал сейфы банкоматов, открывал кассеты с наличными и похищал оттуда деньги. В результате его действий сумма похищенных средств превысила 4,5 млн руб.. Полученные деньги обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Утвержденное обвинительное заключение по данному уголовному делу было передано в Губахинский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Новый компаньон» писал о решении суда, согласно которому экс-инспектор таможни был осуждён за мошенничество. Виновный делал вид, что работает.

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