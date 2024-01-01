Алёна Бронникова Экс-инспектор таможни в Перми осуждён за мошенничество Виновный делал вид, что работает Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Свердловский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего инспектора таможни. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием служебного положения) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

«Судом установлено, что сотрудник таможни, являясь должностным лицом, действуя из корыстных побуждений, вносил в табель учёта сведения об отработанном времени в выходные и праздничные дни, а фактически на работу не выходил», — рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Как было выявлено пермским надзорным ведомством, фиктивные сведения виновный внёс в январе, марте, апреле и июне текущего года. С учётом мнения государственного обвинителя его приговорили к наказанию в виде штрафа 200 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.