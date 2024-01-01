Алёна Бронникова Помещения Благородного собрания в Перми отреставрируют за два года В нём появится многофункциональное пространство для проведения мероприятий Поделиться Твитнуть

фото: КРПК

Внутренняя реконструкция и приспособление помещений и инженерных сетей здания Благородного собрания в Перми для современного использования займёт два года. Об этом сообщает интернет-газета «Текст» со ссылкой на начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Анну Князеву.

В августе проект по внутренней реконструкции здания Благородного собрания получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. После ремонта в нём планируется создать многофункциональное пространство для проведения мероприятий, в том числе регистрации браков, организации торжеств, приёмов и концертов.

В ходе работ будет сделана частичная перепланировка, расширены отдельные проёмы и установлены новые двери, обновлено покрытие полов, восстановлены лепнина и настенная живопись. Также в здании оштукатурят и покрасят стены, заменят ограждения и перила лестницы и модернизируют все инженерные коммуникации.

На реставрационные работы из краевого бюджета планируется дополнительно направить 214 млн руб. Из них 128 млн — в 2025 году, 86 млн — в 2026-м.

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