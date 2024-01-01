На производстве смазочных материалов в Перми нашли нарушения пожарной безопасности Прокуратура и МЧС выдали директору предписание Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Прокуратура Индустриального района Перми вместе с представителями территориального отдела МЧС России по Пермскому краю проверила, как соблюдаются правила пожарной безопасности на предприятии по производству смазочных материалов и масел.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, проверка выявила более 20 нарушений. В частности, на предприятии неправильно хранились горючие материалы, не было свободных проходов, а двери были неисправны.

В связи с этим руководителю организации внесли представление. Оно уже рассмотрено и удовлетворено. К дисциплинарной ответственности привлекли троих виновных сотрудников предприятия.

Напомним, ранее природоохранная прокуратура провела проверку в заповеднике «Вишерский» и установила, что в учреждении не было в необходимом количестве противопожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря. Директору заповедника внесли представление, двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

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