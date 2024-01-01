В Прикамье прокуратура нашла нарушения в заповеднике «Вишерский» В учреждении не было необходимого количества противопожарной техники Поделиться Твитнуть

Фото: заповедник "Вишерский"

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в ФГБУ «Государственный природный заповедник «Вишерский».Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ведомство установило, что в учреждении не было в необходимом количестве противопожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря. Разработанный лесохозяйственный регламент содержит недостоверную информацию о площади охранной зоны заповедника.

После проверки директору заповедника внесли представление. Его уже удовлетворили, двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Природоохранный прокурор контролирует устранение нарушений законодательства.

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