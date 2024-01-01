Зарина Ситдикова В Прикамье из-за отсутствия воды отменены занятия в детсадах и школах Березников 5 ноября будет приостановлена работа 16 дошкольных учреждений Поделиться Твитнуть

В Березниках из-за отсутствия водоснабжения вследствие аварийного отключения электроэнергии во вторник, 5 ноября, не будут работать 16 корпусов детских садов и семь школ, из которых шесть — на каникулах. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава муниципального образования Алексей Казаченко.

По информации местных властей, родители воспитанников и учеников учреждений, которые будут закрыты, оповещаются управлением образования через чаты.

Как уточнили Алексей Казаченко, по данным на 22:00 4 ноября, электроснабжение восстановлено в Орле, Пешково, Турлавах, Огурдино, Пыскоре, Шишкино, Левино, Сгорках, Верхних и Нижних Новинках, Лемзере, Романово, Малом Романово, Пермяково, Троицке, Дурино, Круглом руднике и Заполье.

Помимо этого, до полуночи планируется подключить Щёкино и Лысьву.

«Бригады, работающие в направлении Тамана и Быстрой, усилили снегоходами. Легино — пока тоже без электроснабжения. От ОРЭС задействованы 10 бригад, 40 человек, 17 единиц техники. От МРСК — 8 бригад, 30 человек, 18 единиц техники. Согласовали режим работы до 23:00», — отметил Алексей Казаченко.

Из-за отсутствия электричества не подаётся вода. Пока не восстановлена линия на водозаборе «Извер». Скважины на объекте не запущены. Работы продолжатся утром 5 ноября. На водозаборе «Усолка» идёт наполнение системы.

В соседнем Соликамском округе в течение дня было электроснабжение было восстановлено в деревнях Тренина, Харюшина, Попова-Останина, а также в п. Чёрное.

По информации главы округа Александра Русанова, в других населённых пунктах работы продолжаются, все заявки жителей отрабатываются. На ликвидации последствий непогоды работают девять аварийных бригад Соликамского РЭС ПО БЭС филиала ОАО «МРСК Урала-Пермэнерго».

Напомним, к остановке подачи электро- и водоснабжения в ряде округов Верхнекамья привели обильные снегопады и сильный порывистый ветер. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики «Россети Урал» ввели режим повышенной готовности.

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