Алёна Бронникова В летних лагерях Пермского края отдохнули 282 тысячи детей Всего отработали более 1000 лагерей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Летом 2024 года разными формами отдыха в Пермском крае были охвачены 282 тыс. детей. Об итогах летней оздоровительной кампании на заседании регионального правительства рассказал министр труда и соцразвития Павел Фокин.

Как сообщается на сайте краевого правительства, в летнем периоде работали более 1,1 тыс. лагерей, из них 48 загородных, где проводятся оздоровительные, профильные и санаторные смены. Среди общего числа отдохнувших в детских лагерях — почти 50 тыс. детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 1,7 тыс. детей — из других регионов, 500 подростков из ЛНР. Поддержкой в виде выплаты на отдых и оздоровление воспользовались более 70 тыс. детей.

В этом году также открылись четыре новых палаточных лагеря, в лагере «Салют» был построен корпус для вожатых, в лагере «Орлёнок» (Платошино) отремонтирован корпус на 80 мест, в лагере «Лесная сказка» (Соликамск) — бассейн. Четыре лагеря власти включили в программу газификации на 2024-2026 годы, решается вопрос ещё по двум учреждениям. По словам главы ведомства, это позволит повысить комфорт и доступность лагерей.

На время осенних каникул проходят смены в пяти загородных лагерях, где отдыхает около 1,2 тыс. человек. В зимние каникулы пять загородных лагерей также планируют принять около 1 тыс. отдыхающих.

Как писал ранее «Новый компаньон», в этом году отдых в детских лагерях подорожал на 8,5-10% по сравнению с 2023 годом. Основной причиной стал рост цен на продукты питания и электроэнергию.

Летом специалисты краевого Роспотребнадзора выявили нарушения в работе 161 детского лагеря. Нарушения были связаны с благоустройством территорий, уборкой помещений, организацией питания и создания условий для соблюдения личной гигиены. В адрес организаций были направлены 136 предписаний о соблюдении обязательных требований.

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