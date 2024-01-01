Зарина Ситдикова В 161 детском лагере Пермского края выявлены нарушения Проверки проводили специалисты Роспотребнадзора Поделиться Твитнуть

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Специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю выявили нарушения в работе 161 детского лагеря в Прикамье. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По информации ведомства, профилактические мероприятия были проведены в отношении 790 организаций, предоставляющих услуги по отдыху и оздоровлению детей. Ещё в 146 детских лагерях были проведены проверки. В ходе надзорных мероприятий было проведено более 1,8 тыс. исследований сырья и готовых блюд на содержание вредных и запрещённых веществ.

В результате, в 161 организации были обнаружены нарушения в части благоустройства территорий, уборки помещений, организации питания детей (фактическое меню не соответствует утвержденному, нарушения санитарного режима на пищеблоке), создания условий для соблюдения личной гигиены. По каждому недочёту были составлены протоколы об административных правонарушениях. В адрес организаций отдыха и оздоровления детей выданы 136 предписаний о соблюдении обязательных требований.

В Роспотребнадзоре добавили, что всего в период летней оздоровительной кампании 2024 года на территории Пермского края работало 987 организаций, включая 52 загородных лагеря, пять лагерей палаточного типа и 930 лагерей с дневным пребыванием, а также лагерей труда и отдыха.

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