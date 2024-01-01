Алёна Бронникова Ростехнадзор выдал Перми паспорт готовности к отопительному сезону Подача тепла началась 18 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ростехнадзор 2 ноября выдал Перми паспорт готовности к отопительному периоду. В администрации города отмечают, что в соответствии с нормами федерального законодательства паспорта выдаются в срок не позднее 15 ноября.

«Западно-Уральским управлением федеральной службы по энергетическому, технологическому и атомному надзору проведена проверка готовности города Перми к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов. По результатам проверки городу выдан паспорт готовности», — сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, подача тепла в детские сады, школы и больницы началась 18 сентября, а в жилые дома — 23 сентября. Всего к зиме были подготовлены почти 6 тыс. домов, 735 объектов социального назначения, 1 тыс. км тепловых сетей, 53 котельных, почти 400 центральных тепловых пункта и три водозаборных сооружения. Все объекты были подключены к теплоносителю к 15 октября.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Пермский филиал «Т Плюс» в этом году заключил 10 договоров на присоединение к центральному теплоснабжению участков комплексного развития территории (КРТ) в Перми. Уже в 2025 году энергетики будут поставлять тепло на площадки бывших маргаринового и лакокрасочного заводов, ЖК в Кондратово и на ул. Карпинского.

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