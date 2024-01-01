В Перми с 18 сентября начинается отопительный сезон В квартирах батареи начнут нагреваться со следующей недели Поделиться Твитнуть

Власти Перми приняли решение о начале с 18 сентября отопительного сезона в городе. Со среды начнётся запуск тепла в учреждения социальной сферы. Об этом сообщил пермский градоначальник Эдуард Соснин.

«Сегодня подписал постановление о начале отопительного сезона в Перми. Несмотря на то, что сейчас стоит тёплая погода, уже в ближайшие дни нас ожидает резкое похолодание, — написал глава города в своём telegram-канале. — Мы понимаем, как важно, чтобы дети находились в тепле, а пребывание в больницах пациентов было комфортным. И чтобы не допустить ненормативных температур в детских садах, школах и объектах здравоохранения, принял решение не ждать традиционную нормативную пятидневку с температурой ниже +8°C».

Мэр также добавил, что в жилые дома тепло начнут подавать с понедельника, 23 сентября. При этом градоначальник напомнил, что полный процесс запуска тепла займёт в городе до трёх недель, это связано с неоднородным рельефом Перми.

К новому отопительному сезону в Перми, помимо объектов социальной сферы и многоквартирных домов, подготовлено свыше 1 тыс. км теплосетей, 392 ЦТП и 53 котельные.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что тёплая погода начнёт покидать регион с середины недели, и к выходным начнётся значительное похолодание. Это связано с вторжением арктического воздуха. В понедельник-вторник, 23-24 сентября, на севере Прикамья даже ожидается первый снег.

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