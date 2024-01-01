Первый снег в Пермском крае выпадет на следующей неделе С выходных в регионе начнётся похолодание Поделиться Твитнуть

фото: Пермский ЦГМС

В понедельник-вторник, 23-24 сентября, на севере Прикамья ожидаются снежные осадки. Об этом изданию Properm.ru сообщил доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов.

По его словам, тёплая погода начнёт покидать регион уже с середины недели, и к выходным начнётся значительное похолодание. Это связано с тем, что арктическое вторжение охватит всю северную половину Европейской России и Урал.

На этой неделе до 18 сентября температура днём будет ещё держатьcя на уровне +19…+24°, а ночью понижаться до +7…+12°.

Дожди начнутся с 19 сентября, но пока лишь на севере края. Кроме того ожидаются утренние и ночные туманы на протяжении всей недели.

В ночное время температура воздуха будет достигать +7…+12°, а в низинах и до +3°.

Уже к концу рабочей недели прогнозируются кратковременные дожди повсеместно. В ночь на субботу столбик термометра будет держаться на уровне +7…+12°, а днём температура поднимется до +15…+20°.

По предварительным прогнозам, в выходные похолодает до +10…+15°.

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