Энергетики «Т Плюс» заключили 10 договоров на теплоснабжение площадок КРТ в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский филиал «Т Плюс» в 2024 году заключил 10 договоров на присоединение к центральному теплоснабжению площадок комплексного развития территории (КРТ) в Перми.

Среди зон КРТ краевой столицы, для которых энергетики будут поставлять тепло уже в 2025 году, маргариновый завод (в районе реконструируемой ул. Строителей), лакокрасочный завод (территория, ограниченная улицами Левченко, Танкистов и Бабушкина), новые жилые комплексы «Мы» в Кондратово и на ул. Карпинского в Индустриальном районе Перми.

В числе перспективных площадок КРТ, где энергетики готовы обеспечить тепловую нагрузку, — бывшие стадионы «Трудовые резервы» и «Кама», квартал Есенина, зоны застройки центрального колхозного рынка, м/р Заостровка.

В ближайшее время планируется разработка комплексной схемы инженерного обеспечения зоны комплексной застройки ДКЖ в Дзержинском районе Перми, для которой энергетики готовят исходные данные по трассировке тепловых сетей необходимых диаметров. Подключаемая нагрузка составит 27 Гкал/час. Это один из крупнейших проектов КРТ в России, где предполагается построить 200 кв. м жилья с необходимой инфраструктурой, за качество теплоснабжения которой отвечают сотрудники тепловой инспекции Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Специалисты «Т Плюс» при разработке проекта по подключению отопления в будущем массиве новостроек КРТ просчитывают протяжённость и диаметр тепловых сетей, определяют, сколько трубопроводов нужно построить или реконструировать, в ряде случаев принимают решение о необходимости строительства теплоисточника. Такой подход обеспечивает своевременную подачу тепла в пределах зоны комплексной застройки и необходимые темпы строительства.

«Освоение городского пространства в пределах комплексного развития территорий может занимать несколько лет. Благодаря участию в таких проектах "Т Плюс" на ранней стадии может заранее спрогнозировать необходимую нагрузку теплоисточников и при необходимости построить новые сети. Таким образом, рост тепловой нагрузки будет сбалансирован для устойчивого развития Перми», — отметил начальник управления коммерции и развития теплового рынка Пермского филиала «Т Плюс» Алексей Шатунов.

Комплексное развитие территорий краевой столицы обеспечивает рост показателей ввода в эксплуатацию жилищного строительства, развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, а также повышение эффективности использования городских территорий.

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