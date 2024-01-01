Циклон «Мартина» не повлиял на работу аэропорта в Перми Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Снегопад, который принёс в Прикамье циклона «Мартина», не оказал влияния на работу аэропорта в Перми. На 17:30, согласно онлайн-табло аэровокзала, нет задержек рейсов на прибытие и вылет из-за погодных условий в краевом центре.

«Прибытие рейса из Сургута в Пермь задерживается из-за неблагоприятной погоды в Сургуте», — — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В данный момент подразделения Большого Савино продолжают выполнять свои задачи в обычном режиме. Для очистки взлётно-посадочной полосы задействована специализированная техника, а также осуществляется обработка самолётов против обледенения.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье объявлено штормовое предупреждение. В связи c медленно смещающимся циклоном «Мартина», в течение суток 3 ноября в северных и восточных районах края выпадет очень сильный мокрый снег в количестве 20 мм и более за 12 часов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.