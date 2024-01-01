Алёна Бронникова Пермский муниципальный округ увеличил выплаты для будущих участников СВО Сумма выросла на 150 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Пермском муниципальном округе на 150 тыс. руб. увеличили размер выплат для контрактников, которые приняли решение об участии в специальной военной операции. Такие данные следуют из информации, опубликованной в официальной группе округа ВКонтакте.

«С 1 ноября единовременная выплата для граждан, которые заключат контракт с Минобороны РФ, составит 2,1 млн руб. В неё входит — 1,5 млн руб. краевая выплата, 400 тыс. руб. федеральная, 250 тыс. руб. муниципальная», — сообщается в публикации.

Летом сообщалось, что депутаты Пермского муниципального округа установили единовременную выплату для будущих участников СВО в размере 100 тыс. руб. Средства выплачиваются из резервного фонда администрации округа.

Кроме того, в октябре в Прикамье повысили размер региональной единовременной выплаты участникам СВО, заключившим контракт с Минобороны РФ. Сумма выросла с 400 тыс. до 1,5 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.