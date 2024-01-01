Зарплаты в Пермском крае выросли на 18% За август средний заработок жителей региона сложился на уровне 70 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Месячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае в августе 2024 года составила 70487,7 руб. По сравнению с августом 2023 года она выросла на 18,9%, а с учётом индекса потребительских цен — на 8,6%. Об этом сообщает Пермьстат.

Если говорить о периоде января-августа 2024 года, то среднемесячная зарплата жителей Прикамья за 8 месяцев составила 69736,3 руб. (в абсолютных цифрах это на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, или +8,5%, если учитывать индекс потребительских цен).

Самая высокая зарплата в августе сложилась у работников, занятых деятельностью в области информации и связи, а также добычей полезных ископаемых — 114,2 и 114,1 тыс. руб. соответственно. За период января-августа 2024 года среднемесячная зарплата этих специалистов сложилась соответственно на уровне 105,2 и 102,1 тыс. руб.

Меньше всего в Прикамье получают сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания: в августе их зарплата составила 41,2 тыс. руб., а среднемесячный доход с января по август сложился на уровне 40,9 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что по данным портала hh.ru, в сентябре 2024 года средняя предлагаемая заработная плата в Пермском крае составила 59 575 руб.

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