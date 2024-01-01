Елена Синица По итогам сентября в Прикамье средняя предлагаемая зарплата составила 59,6 тысячи рублей В целом по РФ — 70 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам сентября 2024 года средняя предлагаемая заработная плата в Пермском крае составила 59 575 руб. (в целом по РФ — 70 тыс. руб.). Средние зарплатные ожидания соискателей находятся на уровне 50 тыс. руб. (в целом по РФ — 70 тыс.). Об этом сообщается в исследовании портала hh.ru.

Уточняется, что с января предложения по зарплате в крае выросли на 19%, или на 9575 руб. В то же время желаемые зарплаты остались на том же уровне.

Рост зарплат фиксируется в течение нескольких лет, это связано с дефицитом людей, инфляцией и курсовой нестабильностью, а зарплатная гонка — инструмент повышения привлекательности в условиях сильной конкуренции за персонал, пояснила эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.





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