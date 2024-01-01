Парадную лестницу колледжа Славянова в Перми отремонтируют за 9 млн рублей Работы выполнят до конца года Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Определён подрядчик на ремонт парадной лестницы объекта культурного наследия регионального значения «Дом Техники», расположенного по адресу: Пермь, ул. Уральская, 78 лит. А. Сейчас в здании располагается политехнический колледж им. Н.Г. Славянова. Учебное заведение заключило контракт с единственным участником закупки ООО «Евразия-Сервис» по начальной (максимальной) цене — 9 216 860 руб.

Подрядчик должен будет выполнить демонтаж стяжки с бетонных ступеней и площадок лестницы, провести их облицовку гранитной плиткой, снять внутренние дверные заполнения, открывающиеся в лестничную клетку, с последующей установкой выше на толщину гранитной плитки, для обеспечения беспрепятственного открывания дверей.

Работы должны быть выполнены до 29 декабря 2024 года.

Здание «Дома Техники — Механического техникума им. Н.Г. Славянова» было построено в 1930-е годы, в стилистике архитектуры конструктивизма, по типовому проекту казармы на 430 человек для размещения полка НКВД, охранявшего стратегически важный объект — Мотовилихинский Механический завод им. В.М. Молотова.

Во время Великой Отечественной войны в 1941-1942 годах в здании разместились службы Наркомата вооружения (Москва), Военно-механический институт (Ленинград) и Механический техникума завода № 172 им. Молотова. До четырёх этажей здание было достроено в 1956 году, а в 1969-м его признали памятником архитектуры.

В 2024 году после ремонта, длившегося 4 года, корпус политехнического колледжа им. Н.Г. Славянова ввели в эксплуатацию. Во время строительства здесь заменили все несущие конструкции и крышу, перестроили третий и четвёртый этажи. Также строители выполнили укрепление фундамента, отремонтировали системы отопления и водопровода. Полностью сохранили исторический облик фасада и части помещений.

Работы выполнило ООО «Пермстроймет+» за 530,49 млн руб.

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