В Пермском крае похоронят погибшего на СВО Игоря Федосеева Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Косинского округа

В зоне специальной военной операции на территории Украины погиб житель Косинского округа Прикамья Игорь Федосеев. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Игорь Федосеев родился 8 февраля 1982 года в с. Коса. Окончив 9 классов, поступил в Кудымкарский лесотехнический техникум. После окончания техникума был призван на срочную службу в Вооружённые силы Российской Федерации.

В ноябре 2023 года мужчина принял решение пойти на службу по контракту. Погиб Федосеев 22 августа 2024 года при выполнении специальных задач.

Прощание с бойцом будет проходить 2 ноября до 12.00 в п. Кордон на ул. Строителей, 12. В 13:00 начнётся траурный митинг на площади КДЦ в с. Коса.

Ранее «Новый компаньон» писал, что при выполнении боевой задачи в ходе СВО погиб житель Берёзовского муниципального округа Пермского края Николай Козлов. Его похоронят 2 ноября на кладбище с. Асово.

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