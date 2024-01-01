В Курской области в ходе СВО погиб Николай Козлов из Пермского края Поделиться Твитнуть

При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Курской области 20 октября 2024 года погиб житель Берёзовского муниципального округа Пермского края Николай Козлов. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

В субботу округ простится с нашим земляком Козловым Николаем Евгеньевичем, погибшим при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Николай Евгеньевич родился 6 ноября 1975 года в с. Бикбарда Куединского района. В октябре 2023 года заключил контракт с минобороны.

Проститься с военнослужащим можно 2 ноября с 10:00 в д. Проносное (ул. Зелёная, 12). Там же в 10:30 пройдёт траурный митинг. Похоронят бойца на кладбище с. Асово.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в зоне СВО у с. Очеретино Донецкой Народной Республики погиб другой житель Берёзовского муниципального округа Марс Гатауллин. Его похороны должны были состояться 1 ноября, но в последний момент были отложены.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.