В Пермском крае простятся с погибшем на СВО Марсом Гатауллиным Поделиться Твитнуть

фото администрации Берёзвского муниципального округа

В зоне специальной военной операции на Украине при выполнении боевых задач погиб житель Берёзовского муниципального округа Пермского края Марс Гатауллин. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Марс Ханифович родился в д. Антонково 2 сентября 1965 года. Известно, что 15 августа прошлого года он заключил контракт с министерством обороны и отправился на СВО.

Погиб военнослужащий 2 мая 2024 года в с. Очеретино Донецкой Народной Республики.

Похороны бойца должны были состояться в пятницу, 1 ноября, но в последний момент были отложены. Информация о дате и месте прощания чиновники обещали сообщить позднее.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на СВО погиб уроженец Верх-Иньвы Дмитрий Четин. Прощание с военнослужащим состоится 2 ноября в 12:00 в с. Верх-Иньва, в сельском культурно-досуговом центре.

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