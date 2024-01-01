В Прикамье простятся с участником СВО Дмитрием Четиным Его похоронят в Верх-Иньве 2 ноября Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Кудымкарского округа

Как сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа, в ходе проведения спецоперации погиб уроженец Верх-Иньвы Дмитрий Четин.

Обстоятельства его гибели местные власти не уточняют. Неизвестно также, когда он погиб.

Прощание с военнослужащим состоится 2 ноября в 12:00 в с. Верх-Иньва, в сельском культурно-досуговом центре.

В местной администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего солдата.

Ранее «Новый компаньон» писал, что во время специальной военной операции был убит житель Юрлинского муниципального округа Владимир Бармин. Как и где он погиб, власти тоже не уточняли. Военнослужащего похоронили 1 ноября в Юрле. Прощание с ним прошло в здании культурно-досугового центра Юрлы.

А до этого, 29 октября, в Оханске простились с кавалером Ордена мужества Владимиром Шаровым, который погиб в зоне СВО 7 ноября 2023 года. Мужчина работал в ОВД, был участником Чеченской кампании, где за образцовое выполнение воинского долга его удостоили медали «За службу на Кавказе».

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