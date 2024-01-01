В Пермском крае похоронили год назад погибшего на СВО Владимира Шарова Поделиться Твитнуть

фото администрации Оханского городского округа

Жители Оханска простились со своим земляком кавалером Ордена мужества Владимиром Шаровым. Он погиб в зоне СВО почти года назад, 7 ноября 2023 года. Об этом сообщили в администрации Оханского городского округа. Чиновники выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Владимир Шаров родился в Оханске в апреле 1983 года. После 9 классов поступил в Нытвенское профтехучилище, где получил профессию автомеханика. Отслужив в армии, вернулся домой и десять лет отработал в ОВД. В этот период был командирован в Чечню, где за образцовое выполнение воинского долга его удостоили медали «За службу на Кавказе». В мае 2017 года Владимир окончил Московский институт управления и права по профилю «юриспруденция». Летом того же года вынес из пожара пожилую женщину, за что получил от Главного управления МВД по Пермскому краю ещё одну высокую награду — медаль «За смелость во имя спасения».

«Когда началась спецоперация, Владимир Васильевич ушёл на фронт одним из первых. Мотивация была простой, но твёрдой — «за моих девочек», «за отца с матерью», «за родную страну». Как долго ждали жена Полина и четыре дочери известий о своём муже и отце! Как искренне сопереживал им город весь год длившейся безвестности! 29 октября 2024 года Владимир Шаров наконец обрёл покой в родной земле. Похоронен, как и заслуживает, со всеми почестями. Этого парня, без сомнения, знал весь город. Потому и на похороны пришло очень много людей — друзья, сослуживцы, соседи, родные…» — говорится в сообщении властей.

фото администрации Оханского городского округа

Ранее «Новый компаньон» писал, что на СВО погиб Илья Сюркаев из Прикамья. С военнослужащим простятся 31 октября.

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