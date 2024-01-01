На СВО погиб Илья Сюркаев из Прикамья С военнослужащим простятся в конце октября Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского муниципального округа

В ходе специальной военной операции был убит уроженец Александровска Пермского края Илья Сюркаев. Об этом сообщили в администрации муниципального округа.

Он родился 22 июля 1981 года. Как и при каких обстоятельствах погиб военнослужащий, власти не уточнили.

Похороны Ильи Сюркаева состоятся 31 октября. Церемония прощания пройдёт в городском Дворце культуры с 10:00 до 12:00. Мужчину похоронят на местном кладбище.

Администрация округа выразила глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о гибели в ходе СВО рядового Николая Тиунова из Верещагино. Он родился 10 января 1996 года. Окончил в Верещагино школу № 1. После получил профессию электромонтёра в Зюкайском аграрном техникуме. С декабря 2014-го по декабрь 2015 года проходил срочную военную службу. Вернувшись домой, работал в «Теплосетях» и МРСК Урала «Пермэнерго». Обстоятельства его гибели на СВО не раскрывались.

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