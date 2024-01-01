В Прикамье похоронят погибшего на СВО 28-летнего Николая Тиунова из Верещагино Поделиться Твитнуть

Николай Тиунов / фото размещено на странице администрации Верещагинского городского округа ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины 18 августа погиб рядовой Николай Тиунов из Верещагино Пермского края, об этом сообщили в окружной администрации.

Родился мужчина 10 января 1996 года. Окончил в Верещагино школу № 1. После получил профессию электромонтёра в Зюкайском аграрном техникуме. С декабря 2014-го по декабрь 2015 года проходил срочную военную службу. Вернувшись домой, работал в «Теплосетях» и МРСК Урала «Пермэнерго».

На СВО Тиунов служил оператором отделения fry-дронов взвода беспилотных двигательных аппаратов штурмовой роты мотострелкового батальона.

Администрация Верещагинского округа выразила искренние соболезнования матери, жене, дочери Кристине, всем родным и близким военнослужащего.

Церемония прощания пройдёт во Дворце досуга Верещагино (ул. Железнодорожная, 16). Отпевание состоится в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».

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