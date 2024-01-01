В Прикамье простятся с участником СВО Владимиром Барминым Его похоронят 1 ноября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции был убит житель Юрлинского муниципального округа Владимир Бармин. Об этом сообщает пресс-служба администрации на официальной странице в соцсетях.

Как и где житель Прикамья погиб, власти не уточнили.

Военнослужащего похоронят 1 ноября в Юрле. Прощание с ним состоится с 12:00 до 13:00 в здании культурно-досугового центра Юрлы.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, в 29 октября в Оханске простились с кавалером Ордена мужества Владимиром Шаровым, который погиб в зоне СВО почти года назад, 7 ноября 2023 года. Владимир Шаров родился в Оханске в апреле 1983 года. Он работал в ОВД, был участником Чеченской кампании, где за образцовое выполнение воинского долга его удостоили медали «За службу на Кавказе».

В 2017 году Владимир вынес из пожара пожилую женщину, за что получил от Главного управления МВД по Пермскому краю ещё одну высокую награду — медаль «За смелость во имя спасения».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.