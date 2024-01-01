Набережную в Кировском районе Перми восстановили после затопления Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Перми

На набережной в Кировском районе Перми завершены работы по восстановлению. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В начале октября на набережной произошёл прорыв сетей водоснабжения. Водопровод повредил подрядчик, который строит рядом жилой дом. Со стройплощадки на набережную водой принесло много грунта и песка. Он забил ливневую канализацию, осел на лестницах и тротуарах, повредил зелёные насаждения, уничтожил газоны и пр.

«Работы по восстановлению нарушенного благоустройства были проведены, в настоящий момент набережная очищена, — отчитался первый заместитель начальника городского департамента дорог и благоустройства Никита Саламатов. — Все работы проведены застройщиком многоквартирного дома. Восстановление зелёных насаждений запланировано на весну».

Ранее «Новый компаньон» писал, что на набережной Перми в Закамске открылся павильон для сдачи норм ГТО и клуба моржей. Зимой на благоустроенной части береговой полосы планируется залить каток.

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