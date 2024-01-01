Зарина Ситдикова На набережной Перми в Закамске открылся павильон для занятий ГТО и клуба моржей Зимой на благоустроенной части береговой полосы планируется залить каток Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На набережной в Кировском районе открылся павильон для занятий ГТО и клуба моржей. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

По словам мэра, проект строительства нового здания был реализован при поддержке губернатора с учётом мнения и пожелания жителей. Особое внимание уделили мнению активистов клуба закаливания «Ледокол».

Как отметил Эдуард Соснин, новое здание готово к эксплуатации. В зимний период на набережной также планируется заливать ледовый каток.

Открытие набережной в Кировском районе Перми после капитального ремонта, длившегося 2,5 года, состоялось в День города. Объект стал одним из приоритетных проектов городских властей к 300-летию краевого центра. В ходе работ были созданы прогулочные зоны, детские и спортивные площадки. На набережной установили новые малые архитектурные формы, выполнили озеленение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.