За октябрь в Перми демонтировали 15 незаконных торговых объектов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Муниципальное казённое учреждение «Содержание муниципального имущества» в октябре принудительно демонтировало в Перми 15 незаконных торговых объектов, об этом сообщили в департаменте имущественных отношений городской администрации.

Так, в Мотовилихинском районе на ул. 1905 года убрали два киоска, на ул. Уральской – демонтировали павильон, по ул. Юрша свернули палатку.

В Орджоникидзевском районе на ул. Вильямса убрали лоток.

В Индустриальном районе на пр. Декабристов была демонтирована палатка.

В Ленинском районе по ул. Окулова ликвидировано летнее кафе, а по ул. Монастырской снята рекламная конструкция.

В Свердловском районе на ул. Островского убрали автостоянку открытого типа, а по улицам Солдатова, Островского, Загарьинской и Комсомольскому проспекту - четыре лотка.

В Дзержинском районе на пр. Парковый убрали рекламную конструкцию, а на ул. Кочегарова ликвидировали автостоянку.

В мэрии напомнили, что в Перми существуют утверждённые правила размещения нестационарных торговых объектов (НТО) и установлены требования к их внешнему виду.

Ранее власти сообщали, что в течение первых двух недель октября в Перми было ликвидировано восемь торговых объектов, работающих незаконно.

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