С начала октября в Перми демонтировали 8 незаконных НТО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение первых двух недель октября в Перми было ликвидировано 8 торговых объектов, работающих незаконно, сообщает контрольный департамент городской администрации.

Так, по ул. Куйбышева, 140а после переговоров с владельцем был убран нелегальный автомат для продажи кофе. По ул. Куйбышева, 115/2 два торговых объекта (киоск и павильон) власти демонтировали принудительно.

В мэрии подчеркнули, что в Перми существуют утверждённые правила размещения нестационарных торговых объектов (НТО) и установлены требования к их внешнему виду. Единый стандарт для всех НТО служит единому облику города, добавляют чиновники.

Также в администрации сообщили, что граждане могут информировать местные власти о фактах незаконного размещения объектов торговли, а также подавать жалобы в территориальный отдел полиции.

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