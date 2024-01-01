В Перми скончался оставшийся без хозяев бенгальский кот Он умер в ночь на 1 ноября Поделиться Твитнуть

В пермском приюте для кошек «Счастливый хвост» рассказали о гибели бенгальского кота Лео, которому волонтёры пытались спасти жизнь.

«Лео решил не бороться. Реанимационные мероприятия не принесли успеха. Сегодня ночью Лео умер», — говорится на странице приюта.

Как ранее писал «Новый компаньон», Лео страдал от множества болезней, и волонтёры боролись за его жизнь. Хозяева отдали бенгальского кота в приют «по семейным обстоятельствам». Поскольку четвероногий был домашним котом с ослабленным иммунитетом, он собрал в приюте инфекции и заболел.

У него был цистит, воспаление роговицы глаза и потеря обоняния.

Кота отвезли в инфекционную больницу, но позже были вынуждены забрать обратно в приют, так как содержание в клинике оказалось очень дорогим.

Напомним, на прошлой неделе также стало известно о смерти пермского кота-толстяка Крошика, который умер от многих проблем с внутренними органами.

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